Приложение российского банка показало пользователю чужие данные при смене номера телефона

Об ошибке приложения Тинькофф Банка рассказал на TJournal Андрей Тодоровский. Он изменил свой номер телефона в октябре прошлого года. После покупки SIM-карты мужчина, конечно, начал переносить все сервисы со старого номера на новый.

Как сообщает Тодоровский, смена номера в Тинькофф Банке произошла быстро. Однако некоторое время спустя пользователь обнаружил в своём профиле во вкладке «Документы» посторонний документ. Он принадлежал незнакомому человеку. Тодоровский пишет, что идентифицировать клиента по найденным данным можно было весьма точно.

Служба поддержки Тинькофф Банка лишь сообщила мужчине, что все документы синхронизируются по номеру телефона и объяснила, как их можно удалить.