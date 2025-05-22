Приложение Samsung Notes теперь работает на любом компьютере с Windows

Samsung Notes — это фирменное приложение для создания, хранения и управления заметками на устройствах Galaxy. Оно представляет собой блокнот с расширенными возможностями, значительно превосходящими обычные приложения для заметок.

Ранее синхронизация заметок с ПК была доступна только в рамках экосистемы Galaxy. Пользователям других устройств приходилось искать обходные пути, чтобы установить приложение. Теперь в этом больше нет необходимости — обновление официально расширило поддержку всех Windows-устройств.

Пользователи уже делятся в сети, как Samsung Notes работает на самых разных ноутбуках, включая Asus и другие бренды.