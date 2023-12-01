Приложения
17:59, 01 декабря 2023
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Приложение «Ситидрайва» по неизвестной причине исчезло из App Store

В компании разбираются в инциденте

Приложение каршеринга «Ситидрайв» внезапно исчезло из App Store. Причём в компании не знают, почему приложение их сервиса исчезло из цифрового магазина Apple.

Приложение «Ситидрайва» по неизвестной причине исчезло из App Store

© Ferra.ru

Представители компании сообщили, что ищут альтернативные пути установки их приложения на iPhone, но посоветовали пользователям не удалять приложение с их устройств, а также отключить функцию «сгружать неиспользуемое», чтобы iPhone не сделал это автоматически. Уже установленное приложение работает нормально.

При этом приложение «Ситидрайва» по-прежнему доступно в Google Play, RuStore, Huawei, AppGallery, Xiaomi.

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