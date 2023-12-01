Приложение «Ситидрайва» по неизвестной причине исчезло из App Store

17:59, 01 декабря 2023
1 мин.
Приложение «Ситидрайва» по неизвестной причине исчезло из App StoreВ компании разбираются в инциденте
Приложение каршеринга «Ситидрайв» внезапно исчезло из App Store. Причём в компании не знают, почему приложение их сервиса исчезло из цифрового магазина Apple.
© Ferra.ru
Представители компании сообщили, что ищут альтернативные пути установки их приложения на iPhone, но посоветовали пользователям не удалять приложение с их устройств, а также отключить функцию «сгружать неиспользуемое», чтобы iPhone не сделал это автоматически. Уже установленное приложение работает нормально.
При этом приложение «Ситидрайва» по-прежнему доступно в Google Play, RuStore, Huawei, AppGallery, Xiaomi.
Источник:VC.RU
Автор:Андрей КадуковТеги:
Новости партнеров
Новости партнеров