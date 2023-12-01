Приложение «Ситидрайва» по неизвестной причине исчезло из App Store

Представители компании сообщили, что ищут альтернативные пути установки их приложения на iPhone, но посоветовали пользователям не удалять приложение с их устройств, а также отключить функцию «сгружать неиспользуемое», чтобы iPhone не сделал это автоматически. Уже установленное приложение работает нормально.

При этом приложение «Ситидрайва» по-прежнему доступно в Google Play, RuStore, Huawei, AppGallery, Xiaomi.