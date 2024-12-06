Приложение-сканер за $1 уже нашло три зараженных военным шпионским ПО устройства

Инструмент использует сигнатуры вредоносного ПО, эвристику и машинное обучение для обнаружения шпионских программ. Для платных пользователей доступно регулярное сканирование, версия за 1 доллар позволяет бесплатным пользователям отправлять диагностический отчет раз в месяц. Отчеты анализируются в течение нескольких часов, и пользователи получают уведомления об обнаружении шпионских программ.

Результаты исследования опровергают мнение о том, что шпионские программы в основном нацелены на активистов или журналистов. Среди жертв — руководители компаний, правительственные чиновники и другие.

По словам iVerify, это только начало раскрытия того, насколько широко распространилось использование шпионских программ.