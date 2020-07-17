Приложение Skype научилось скрывать бардак в комнате во время видеозвонков

Беспорядок на фоне скрывается простым размытием. Эта функция уже есть, например, в корпоративной платформе Microsoft Teams и в десктопной версии Skype. Теперь она стала доступна простым пользователям iPhone и iPad.

Для работы функции используется искусственный интеллект. Он размывает на картинке всё, кроме человека, не трогает даже его волосы и руки. Опция может быть полезна для тех, кто не хочет показывать людям интерьер своей квартиры.

В приложении Skype для Android-устройств нововведения пока нет. Возможно, оно появится позже. Microsoft пока не планирует прекращать поддержку Skype, несмотря на наличие других сервисов для видеозвонков.