Приложение "Тинькофф Банк" удалили из App Store

Так, при поиске приложения банка через устройства Apple (проверено редакцией на iPhone и MacBook), вы его просто не найдете. “Этот день все же настал — приложения Тинькофф удалили из App Store”, – комментирует удаление пресс-служба банка в официальном Telegram-канале. Уже скачанные приложения будут работать как обычно. Представители банка предупреждают, не стоит скачивать приложения из неофициальных источников, “это может быть опасно”.

Отдельно уведомление пришло и для пользователей “Тинькофф Инвестиций”, приложение которого также было удалено из магазина приложений. Посыл тот же, что и для основного приложения банка: “Тинькофф Инвестиции” удалены, но оно продолжает работать.