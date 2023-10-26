Приложение Tome создаст презентацию за вас, используя для этого ИИ

Хотя первоначальная привлекательность Tome заключалась в возможности генерировать целые слайд-шоу из одного предложения, новая версия позволяет расширить возможности человека.

Tome бесплатна для личного использования, но после 500 запросов к ИИ становится платной. Подписка стоимостью 10 долларов в месяц или 96 долларов в год дает возможность неограниченного использования ИИ.

Этот инструмент завоевал популярность среди основателей стартапов, продавцов и студентов. Помимо генерации типового текста, Tome вскоре позволит пользователям импортировать изображения и данные для создания более сложных слайдов, включая диаграммы и графики.