Приложение Tome создаст презентацию за вас, используя для этого ИИ

Приложение Tome создаст презентацию за вас, используя для этого ИИТаким темпами ничего самостоятельно делаться не будет
Tome, инструмент для создания презентаций с искусственным интеллектом, выпустил новые функции, призванные удержать существующих 10 млн пользователей. Инструмент позволяет пользователям вводить запросы для создания слайд-шоу, а новая версия предлагает более широкий контроль над содержанием и форматированием слайдов.
Хотя первоначальная привлекательность Tome заключалась в возможности генерировать целые слайд-шоу из одного предложения, новая версия позволяет расширить возможности человека.
Tome бесплатна для личного использования, но после 500 запросов к ИИ становится платной. Подписка стоимостью 10 долларов в месяц или 96 долларов в год дает возможность неограниченного использования ИИ.
Этот инструмент завоевал популярность среди основателей стартапов, продавцов и студентов. Помимо генерации типового текста, Tome вскоре позволит пользователям импортировать изображения и данные для создания более сложных слайдов, включая диаграммы и графики.