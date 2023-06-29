Приложение умного дома Google сломалось

Приложение уже давно поддерживает создание и использование рутин на телефонах, позволяя пользователям запускать их через Ассистента или удаленно запускать их на других устройствах, таких как Nest Hub или колонки Nest Mini. Однако эта полезная функция таинственным образом исчезла.

Это не первый случай возникновения подобной проблемы. В 2020 году возникла аналогичная проблема, но позже она была решена в обновлении. Остается неясным, вернется ли эта функция или Google решил полностью удалить ее.

Пока что пользователям придется подождать и посмотреть, устранит ли Google эту ошибку и восстановит функциональность, на которую многие привыкли полагаться в работе умного дома.