Опубликовано 14 ноября 2025, 16:301 мин.
Приложение WhatsApp* для Windows 11 стало потреблять слишком много памятиЗаменили на веб-версию
Meta* внесла изменения в приложение WhatsApp для Windows 11. Как пишут СМИ, нативная версия приложения была заменена на веб-версию, работающую через платформу WebView2. Теперь программа фактически открывает сайт web.whatsapp.com* внутри оболочки Windows. И есть проблема.
© Экстремистская Meta*
Первые тесты показывают, что новая версия существенно увеличила нагрузку на систему. Уже на экране входа в аккаунт приложение может использовать около 300 МБ оперативной памяти, а после авторизации — более 1 ГБ, особенно при активных чатах.
Кроме того, пользователи отмечают замедление работы интерфейса, менее плавные анимации и проблемы с уведомлениями и режимом «Не беспокоить».
По данным источников, Meta* могла перейти на веб-основу, чтобы сократить расходы на разработку. Однако, как видно, это негативно сказалось на производительности.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена