Приложение WhatsApp* для Windows 11 стало потреблять слишком много памяти

Первые тесты показывают, что новая версия существенно увеличила нагрузку на систему. Уже на экране входа в аккаунт приложение может использовать около 300 МБ оперативной памяти, а после авторизации — более 1 ГБ, особенно при активных чатах.

Кроме того, пользователи отмечают замедление работы интерфейса, менее плавные анимации и проблемы с уведомлениями и режимом «Не беспокоить».

По данным источников, Meta* могла перейти на веб-основу, чтобы сократить расходы на разработку. Однако, как видно, это негативно сказалось на производительности.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена