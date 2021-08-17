Приложение YouTube начало тестировать мгновенный перевод комментариев

Это нововведение происходит в рамках YouTube Experiments. Данная программа позволяет подписчикам Premium опробовать различные функции до того, как они станут доступны всем.

Новая опция предполагает наличие кнопки «Перевести» в секции с комментариями. Переключаться обратно на оригинал можно так же просто с помощью ползунка.

Тестирование будет проходить до 9 сентября.

Недавно стало известно, что Google готовится к выпуску более дешёвой Premium-подписки на YouTube. Она позволит смотреть видео без рекламы, но у неё не будет других опций, таких как возможность скачивать видео для просмотра без интернета и воспроизводить ролики на фоне.