Приложение YouTube начнёт само скачивать ролики для просмотра без интернета

Эта функция может показаться ненужной для многих людей, но она может быть полезна для тех, у кого мало мобильного интернета, но он хочет смотреть видео во время поездок. Отмечается также, что при скачивании на устройство с ограниченным объёмом памяти, сначала придёт уведомление об этом. В настоящее время эта функция поддерживается только в последней версии Android — Android 12.