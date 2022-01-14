Приложение YouTube начнёт само скачивать ролики для просмотра без интернета

Приложение YouTube начнёт само скачивать ролики для просмотра без интернетаБудет скачивать при подключении к Wi-Fi
Некоторым пользователям из Европы уже предложили опробовать новую функцию Smart Downloads. На их смартфоны YouTube будет скачивать набор из 20 видео каждую неделю. Скачивание будет происходить, когда телефон подключён к сети Wi-Fi. Видео будут отбирать на основе алгоритма, который анализирует историю просмотров и жанры видео, которые пользователь смотрит на платформе.
Эта функция может показаться ненужной для многих людей, но она может быть полезна для тех, у кого мало мобильного интернета, но он хочет смотреть видео во время поездок. Отмечается также, что при скачивании на устройство с ограниченным объёмом памяти, сначала придёт уведомление об этом. В настоящее время эта функция поддерживается только в последней версии Android — Android 12.