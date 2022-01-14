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Приложение YouTube начнёт само скачивать ролики для просмотра без интернета

Будет скачивать при подключении к Wi-Fi
Стало известно, что в приложении YouTube для Android появится умное скачивание (Smart Downloads). Эта функция будет автоматически скачивать несколько видео каждую неделю на основе рекомендаций. Так пользователь сможет смотреть их без интернета.
Приложение YouTube начнёт само скачивать ролики для просмотра без интернета

Некоторым пользователям из Европы уже предложили опробовать новую функцию Smart Downloads. На их смартфоны YouTube будет скачивать набор из 20 видео каждую неделю. Скачивание будет происходить, когда телефон подключён к сети Wi-Fi. Видео будут отбирать на основе алгоритма, который анализирует историю просмотров и жанры видео, которые пользователь смотрит на платформе.

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Эта функция может показаться ненужной для многих людей, но она может быть полезна для тех, у кого мало мобильного интернета, но он хочет смотреть видео во время поездок. Отмечается также, что при скачивании на устройство с ограниченным объёмом памяти, сначала придёт уведомление об этом. В настоящее время эта функция поддерживается только в последней версии Android — Android 12.

Источник: XDA-developers
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