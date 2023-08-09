Приложения для часов Apple получат обновление дизайна

Среди заметных улучшений - индикаторы восхода и захода солнца, а также визуальное представление перехода дневного света в ночной при прокрутке различных мест.

Пользовательский интерфейс переходит от светло-голубого к градиентам заката и темно-синему цвету.

Сохраненные местоположения можно менять местами, нажимая и перетаскивая их, а относительное время текущего местоположения теперь отображается желтым цветом при просмотре времени в другом месте.