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Приложения для йоги помогут справиться с недержанием мочи

Таковы результаты исследования
Исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что люди с расстройствами мочевого пузыря начинают чувствовать себя лучше после использования приложения для йоги в течение четырёх недель.
Приложения для йоги помогут справиться с недержанием мочи

Недержание мочи чаще встречается у женщин, чем у мужчин. При этом менее одного из пяти больных обращаются за лечением. Методы терапии включают в себя лекарства, физиотерапию мышц тазового дна и хирургические процедуры. У этих способов есть недостатки.

Учёные считают, что трата 30 минут в день на использование приложения могла быть стать эффективной альтернативой традиционным методам лечения. Исследователи изучили приложение Yoga of Immortals. В нём есть видео- и аудиоинструкции для конкретных дыхательных упражнений, которые задействуют тазовое дно.

Через четыре недели использования приложения 76% человек заметили улучшения в своём состоянии.

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