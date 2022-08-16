Приложения для йоги помогут справиться с недержанием мочи

Недержание мочи чаще встречается у женщин, чем у мужчин. При этом менее одного из пяти больных обращаются за лечением. Методы терапии включают в себя лекарства, физиотерапию мышц тазового дна и хирургические процедуры. У этих способов есть недостатки.

Учёные считают, что трата 30 минут в день на использование приложения могла быть стать эффективной альтернативой традиционным методам лечения. Исследователи изучили приложение Yoga of Immortals. В нём есть видео- и аудиоинструкции для конкретных дыхательных упражнений, которые задействуют тазовое дно.

Через четыре недели использования приложения 76% человек заметили улучшения в своём состоянии.

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