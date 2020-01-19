Приложения для камер Android-смартфонов оказались шпионскими

Речь идёт о приложениях для улучшения селфи. Исследователи CyberNews изучили код программ и их функционирование. Как заявили специалисты, эти приложения собирают и продают данные пользователей, мешая работе с устройством при помощи многочисленной рекламы. Кроме того, программы могут перенаправлять владельца смартфона на фишинговые сайты.

Опасные приложения в совокупности были загружены на 1,4 млрд смартфонов по всему миру. Некоторые из приложений довольно популярны, и имеют по 300 млн загрузок. 16 из 30 программ были разработаны в Гонконге. Список приложений можно посмотреть по ссылке.