Приложения для слежки Cocospy и Spyic допустили утечку данных

Исследователи безопасности обнаружили уязвимость, которая позволяет любому получить доступ к украденным данным. Они собрали 2,65 миллиона уникальных адресов электронной почты пользователей Cocospy и Spyic и поделились ими с сайтом Have I Been Pwned, который предупреждает людей об утечках данных.

Оба приложения, которые работают одинаково, маскируются под системные службы на устройствах Android. Для их установки требуется физический доступ, и они часто используют слабые настройки безопасности. На iPhone они подключаются к данным iCloud, используя украденные учетные данные.

Шпионские программы передают украденные данные через Cloudflare и Amazon Web Services, хотя ни одна из этих компаний не ответила на запросы.