Приложения для знакомств пообещали больше свиданий тем, кто вакцинируется

Каждое приложение поощряет пользователей по-разному. Кто-то даёт специальные значки вакцинированным, кто-то бесплатные премиальные функции. Определённые сервисы гарантируют, что положительный статус вакцинации обеспечит большее число «мэтчей». OKCupid поделился исследованием, в котором говорится, что вакцинированные люди или те, что планируют вакцинироваться, получают на 14% больше «мэтчей».

Некоторые приложения будут разрешать пользователям ставить фильтр по статусу вакцинации. То есть люди будут видеть только тех, кто уже привит. Пока неясно, как сервис будут проверять, действительно ли пользователь проходил вакцинацию. Также ещё неизвестно, будут ли развёрнуты подобные функции в российских версиях приложений.