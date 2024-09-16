Приложения для знакомств усилили неравенство доходов в обществе

Используя данные за 2008−2021 года, исследователи обнаружили, что онлайн-знакомства привели к тому, что американцы все чаще вступают в брак с людьми, имеющими схожий уровень дохода и образования. Женщины стали немного более избирательны по возрасту, в то время как мужчины — по образованию. Эта тенденция контрастирует с данными 1960−1980 годов, когда брачные партнеры с меньшей вероятностью имели схожие уровни заработной платы и образования.

Исследователи отмечают, что рост неравенства доходов за последние пятьдесят лет отчасти объясняется этой тенденцией «сортировки».