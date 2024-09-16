Приложения для знакомств усилили неравенство доходов в обществе

Опубликовано 16 сентября 2024, 13:301 мин.
Приложения для знакомств усилили неравенство доходов в обществеПо крайней мере, в США
Новый анализ показал забавное влияние приложений для знакомств на неравенство доходов в США. Согласно исследованию, проведенному Федеральным резервным банком Далласа и Сент-Луиса и Хаверфордским колледжем, рост популярности этих платформ в значительной степени способствовал увеличению неравенства доходов по стране, но в отдельной взятой паре с этим стало лучше.
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Используя данные за 2008−2021 года, исследователи обнаружили, что онлайн-знакомства привели к тому, что американцы все чаще вступают в брак с людьми, имеющими схожий уровень дохода и образования. Женщины стали немного более избирательны по возрасту, в то время как мужчины — по образованию. Эта тенденция контрастирует с данными 1960−1980 годов, когда брачные партнеры с меньшей вероятностью имели схожие уровни заработной платы и образования.
Исследователи отмечают, что рост неравенства доходов за последние пятьдесят лет отчасти объясняется этой тенденцией «сортировки».