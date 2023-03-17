Приложения этих подсанкционных банков удалили из Google Play. Список

14:42, 17 марта 2023
1 мин.
Приложения этих подсанкционных банков удалили из Google Play. СписокСанкции против них ввели почти месяц назад
РБК сообщил, что приложения банков, против которых 24 февраля США ввели санкции, исчезли из Google Play.
Фото: Unsplash
Теперь нельзя скачать приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб». Помимо этого, из магазина были удалены приложения СДМ-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка и банков УБРиР и «Зенит».
В банке «Санкт-Петербург» уже сообщили, что ранее установленные на смартфоны приложения «продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка». Банк «Зенит» пообещал скоро разместить ссылку на скачивание приложения на сайте банка.