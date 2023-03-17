Приложения этих подсанкционных банков удалили из Google Play. Список

Теперь нельзя скачать приложения банков «Санкт-Петербург», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб». Помимо этого, из магазина были удалены приложения СДМ-банка, Ланта-банка, Металлинвестбанка и банков УБРиР и «Зенит».

В банке «Санкт-Петербург» уже сообщили, что ранее установленные на смартфоны приложения «продолжают работать в штатном режиме и позволяют полноценно пользоваться продуктами и услугами банка». Банк «Зенит» пообещал скоро разместить ссылку на скачивание приложения на сайте банка.