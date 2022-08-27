Приложения из российского RuStore не запустились на смартфонах без сервисов Google

Так, приложения «Аэропорт Шереметьево» и Burger King показывают ошибку об отсутствии сервисов Google. Последнее приложение и вовсе не работает. В других возникают баги: не отображается карта («Островок», «Чайхона №1»), закрываются при попытке определить местоположение («Туту.ру»).

Напомним, смартфоны Huawei не использует сервисы Google из-за введённых в 2019 году санкций со стороны США.

В VK разработчикам будут предлагать перейти на российские аналоги сервисов Google. Таких, впрочем, в стране нет.