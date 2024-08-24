Приложения Microsoft на macOS назвали угрозой конфиденциальности

Недавний отчет группы кибербезопасности Cisco Talos выявил уязвимости в популярных приложениях Microsoft, которые потенциально позволяют хакерам получать доступ к частным данным, таким как фотографии, электронная почта и контакты, без согласия пользователей.

Дефект использует систему разрешений macOS, которая обычно требует одобрения пользователя для доступа к конфиденциальной информации. Однако уязвимости в приложениях Microsoft обходят эти разрешения, создавая «черный ход» для злоумышленников. Несмотря на риски, Microsoft считает эти проблемы «малоопасными» и устранила их лишь частично, оставив Excel, Word и Outlook по-прежнему уязвимыми.

Чтобы защитить свои данные, регулярно обновляйте приложения, проверяйте и ограничивайте разрешения, а также используйте альтернативные офисные программы, советуют эксперты.