Приложения на Android-смартфонах «сломались» без причин

Сообщается, что основная причина сбоя — ошибка обновления приложения Android System WebView. Вчера Google начала выкатывать обновление, и после этого у некоторых пользователей произошли сбои в несвязанных приложениях Android.

Для решения проблемы Business Insider советует удалить обновление для Android System WebView. Если приложение не удаётся найти, то нужно деактивировать Google Chrome, и тогда Android System WebView должно стать видимым.

Пользователи также могут попробовать обновить Android System WebView и Google Chrome через Google Play, так как Google сообщила, что уже исправила ошибку.