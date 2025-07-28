Приложения начали блокировать функцию в Windows 11, которая тайно делает скриншоты

Например, браузер Brave ещё в начале года заявил, что по умолчанию будет блокировать эту функцию. При этом пользователи смогут сами включать Recall, если захотят, но по умолчанию функция будет отключена.

Похожий шаг сделал и блокировщик рекламы AdGuard. В обновлении 7.21 он предложит системный способ отключать Recall и другие функции слежки Windows, включая сбор телеметрии.

Microsoft представила Recall в прошлом году, но из-за негативной реакции отложила массовый запуск. Сейчас функция доступна только ограниченному кругу тестеров с некоторыми дополнительными мерами безопасности, но многие всё равно считают её слишком “навязчивой”.