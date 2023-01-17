Приложения Skoda, Kia, Nissan и др. «сломались» в России

Сообщается, что Skoda, Infiniti, Nissan уже направили уведомления о предстоящем отключении. Land Rover и Jaguar предупреждали о возможных сбоях. Porsche ушёл ещё летом 2022 года.

Эти приложения помогают контролировать местоположение и техническое состояние автомобиля, дистанционно запускать двигатель, открывать и закрывать замки.