Приложения Skoda, Kia, Nissan и др. «сломались» в России

12:34, 17 января 2023
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Приложения Skoda, Kia, Nissan и др. «сломались» в РоссииУ кого-то сбои, кто-то прекратил поддержку
В дилерском центре «Автоспеццентр» сообщили, что мобильные приложения некоторых зарубежных автомобильных брендов Skoda, Kia, Infiniti, Nissan перестали работать в РФ. По крайней мере пользователи говорят о сбоях.
Фото: Unsplash
Сообщается, что Skoda, Infiniti, Nissan уже направили уведомления о предстоящем отключении. Land Rover и Jaguar предупреждали о возможных сбоях. Porsche ушёл ещё летом 2022 года.
Эти приложения помогают контролировать местоположение и техническое состояние автомобиля, дистанционно запускать двигатель, открывать и закрывать замки.