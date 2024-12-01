Приложения в Google Play с вирусом SpyLoan скачали 8 млн раз. Проверьте у себя

Приложения со SpyLoan заманивают пользователей ложными обещаниями быстрых займов. После установки они запрашивают конфиденциальные данные: идентификаторы, банковские реквизиты и даже доступ к SMS, местоположению и спискам контактов.

Самыми скачиваемыми приложениями стали Préstamo Seguro-Rápido и Préstamo Rápido-Credit Easy, каждое из которых было загружено более 1 миллиона раз. Другие приложения нацелены на пользователей в Таиланде, Индонезии и Сенегале.

Несмотря на проверки безопасности Google, приложения с SpyLoan продолжают обходить средства защиты. McAfee призывает пользователей пересмотреть разрешения приложений, проверить репутацию разработчиков и включить Google Play Protect.