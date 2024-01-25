Приобщатся к «высокому»: Apple Music Classical пришел в Азию

Пользователи могут бесплатно загрузить приложение Apple Music Classical из App Store в странах-участницах. Сервис входит в подписку Apple Music, стоимость которой в США составляет $10,99 в месяц.

Запуск Apple Music Classical в Азии расширяет охват новой аудитории любителей классической музыки. Благодаря расширенным возможностям и обширной библиотеке приложение имеет все шансы стать популярным выбором для любителей классической музыки в этом регионе.