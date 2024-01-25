Приобщатся к «высокому»: Apple Music Classical пришел в Азию

Опубликовано 25 января 2024, 22:30
1 мин.
Приобщатся к «высокому»: Apple Music Classical пришел в АзиюДоступ расширен
Apple расширила доступность приложения Apple Music Classical, включив в него Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань, Гонконг и Макао. Приложение, впервые запущенное в прошлом году, предлагает подборку классической музыки с расширенными возможностями, включая подробные метаданные, биографии композиторов и описания ключевых произведений.
Пользователи могут бесплатно загрузить приложение Apple Music Classical из App Store в странах-участницах. Сервис входит в подписку Apple Music, стоимость которой в США составляет $10,99 в месяц.
Запуск Apple Music Classical в Азии расширяет охват новой аудитории любителей классической музыки. Благодаря расширенным возможностям и обширной библиотеке приложение имеет все шансы стать популярным выбором для любителей классической музыки в этом регионе.