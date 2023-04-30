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14:40, 30 апреля 2023
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«Призывы уничтожить Россию в рамках правил»: Медведев о реакции Twitter на его пост о Польше

Он переопубликовал сообщение на нескольких языках

Дмитрий Медведев, бывший президент России и нынешний заместитель председателя Совета безопасности РФ, выразил недоумение и разочарование по поводу того, как Twitter отреагировал на его недавнее сообщение о Польше. Об этом сообщает Лента.ру.

По словам Медведева, платформа социальных сетей ограничила показ его сообщения на английском языке, сославшись на нарушение своих правил. Сообщение, в котором он выразил убеждение, что Польша не должна существовать для России до тех пор, пока у власти остаются русофобы, а украинские войска используют польских наемников, было впоследствии повторно опубликовано Медведевым на русском и нескольких других языках.

Медведев не согласился с решением Twitter, особенно в свете того, что «записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки».

Социальная сеть не дала публичных комментариев по этому вопросу.

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