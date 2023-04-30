«Призывы уничтожить Россию в рамках правил»: Медведев о реакции Twitter на его пост о Польше

По словам Медведева, платформа социальных сетей ограничила показ его сообщения на английском языке, сославшись на нарушение своих правил. Сообщение, в котором он выразил убеждение, что Польша не должна существовать для России до тех пор, пока у власти остаются русофобы, а украинские войска используют польских наемников, было впоследствии повторно опубликовано Медведевым на русском и нескольких других языках.

Медведев не согласился с решением Twitter, особенно в свете того, что «записи с призывом уничтожить Россию — это вроде как в рамках правил площадки».

Социальная сеть не дала публичных комментариев по этому вопросу.