Пробирки с вакциной от коронавируса «привяжут» к россиянам через приложение

«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Разрабатывается специальное приложение», — приводит слова замдиректора РБК.

Издание также сообщило, что у каждой пробирки с вакциной, которую разработали в центре Н. Ф. Гамалеи, будет свой QR-код. По всему видимому, этот код будет привязан к персональным данным человека.

Замдиректора центра также отметил, что те, кто уже переболел COVID-19, тоже смогут применять вакцину. Дело в том, что у переболевших быстро пропадают антитела.

На следующей неделе должно начаться исследование российской вакцины более чем на 40 тысячах пациентах. Напомним, препарат уже зарегистрировали, но по международным стандартам он должен пройти последний этап испытаний. В России этот этап будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.