Проблема коммерческих шпионских программ дошла до ООН

Цель встречи заключалась в том, чтобы выяснить, как неправомерное использование шпионских программ может повлиять на международный мир и безопасность. Встреча была созвана США и 15 другими странами, включая Францию, Южную Корею и Великобританию, которые согласились с необходимостью принятия мер по контролю за использованием шпионских программ.

Джон Скотт-Рейлтон, старший исследователь из The Citizen Lab, предупредил, что шпионское ПО, разрабатываемое «секретными компаниями», представляет собой серьезную угрозу правам человека и безопасности. Он подчеркнул, что в Европе «концентрируется» злоупотребление шпионским ПО, упомянув Барселону как растущий центр для компаний-шпионов.