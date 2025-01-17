Проблема коммерческих шпионских программ дошла до ООН

Опубликовано 17 января 2025, 09:451 мин.
Проблема коммерческих шпионских программ дошла до ООНСовет Безопасности ООН обсудил регулирование
На заседании Совета Безопасности ООН во вторник правительства обсудили растущую угрозу коммерческого шпионского программного обеспечения. Первый случай рассмотрения этого вопроса на таком уровне, между прочим.
Цель встречи заключалась в том, чтобы выяснить, как неправомерное использование шпионских программ может повлиять на международный мир и безопасность. Встреча была созвана США и 15 другими странами, включая Францию, Южную Корею и Великобританию, которые согласились с необходимостью принятия мер по контролю за использованием шпионских программ.
Джон Скотт-Рейлтон, старший исследователь из The Citizen Lab, предупредил, что шпионское ПО, разрабатываемое «секретными компаниями», представляет собой серьезную угрозу правам человека и безопасности. Он подчеркнул, что в Европе «концентрируется» злоупотребление шпионским ПО, упомянув Барселону как растущий центр для компаний-шпионов.