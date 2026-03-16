Проблемы с Siri привели к задержке новых устройств Apple

Опубликовано 16 марта 2026, 10:561 мин.
Проблемы с Siri привели к задержке новых устройств AppleДля умного дома
У Siri в последние года дела «не очень». Да, сервис работает на прежнем уровне, но сейчас (в эпоху ИИ-ассистентов) его функционала уже маловато. Apple, по слухам, всё пытается исправить ситуацию, но, по данным Марка Гурмана из Bloomberg, эти проблемы уже повлияли на выпуск нескольких новых устройств компании.
Ранее была информация, что Apple готовит как минимум три новых устройства для дома. Их планировали представить в 2025 году. Как вы могли догадаться, что-то пошло не так.
Первое устройство с кодовым названием J490 должно было стать умной колонкой с экраном.
Второе устройство (J491) представляло собой настенную версию этого же устройства.
Был и один необычный проект: маленький робот с экраном, который мог бы перемещаться по столу.
Все эти устройства должны были работать с новой, улучшенной версией Siri. Однако её разработка продвигается «медленно». Apple, мол, испытывает трудности с созданием собственной ИИ-модели.
Из-за этого выпуск новых устройств откладывается. Последние прогнозы на анонс — осень.