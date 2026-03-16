Проблемы с Siri привели к задержке новых устройств Apple

Ранее была информация, что Apple готовит как минимум три новых устройства для дома. Их планировали представить в 2025 году. Как вы могли догадаться, что-то пошло не так.

Первое устройство с кодовым названием J490 должно было стать умной колонкой с экраном.

Второе устройство (J491) представляло собой настенную версию этого же устройства.

Был и один необычный проект: маленький робот с экраном, который мог бы перемещаться по столу.

Все эти устройства должны были работать с новой, улучшенной версией Siri. Однако её разработка продвигается «медленно». Apple, мол, испытывает трудности с созданием собственной ИИ-модели.

Из-за этого выпуск новых устройств откладывается. Последние прогнозы на анонс — осень.