Проблемы TikTok после «приземления» в США вызвали резкий отток пользователей

Опубликовано 29 января 2026, 15:221 мин.
Проблемы TikTok после «приземления» в США вызвали резкий отток пользователейК конкурентам
После перехода американского офиса TikTok под управление местной компании у платформы начались серьёзные проблемы. Так, недавние технические сбои привели к новому всплеску популярности альтернатив, пишут местные СМИ.
Проблемы начались после создания совместного предприятия, которому передано управление TikTok в США. Сама компания объяснила сбои «крупной инфраструктурной проблемой» из-за отключения электричества в дата-центре Oracle (он, кстати владеет 15% новой структуры).
Пользователи жалуются на бесконечную модерацию видео, заниженное число просмотров при активных комментариях и сбои в аналитике. Многие в Сети связывают это не только с техническими неполадками, но и с «возможным изменением политики платформы» под новым руководством. Хотя подтверждений этому нет — TikTok не комментирует слухи о цензуре.