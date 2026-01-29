Проблемы TikTok после «приземления» в США вызвали резкий отток пользователей

Проблемы начались после создания совместного предприятия, которому передано управление TikTok в США. Сама компания объяснила сбои «крупной инфраструктурной проблемой» из-за отключения электричества в дата-центре Oracle (он, кстати владеет 15% новой структуры).

Пользователи жалуются на бесконечную модерацию видео, заниженное число просмотров при активных комментариях и сбои в аналитике. Многие в Сети связывают это не только с техническими неполадками, но и с «возможным изменением политики платформы» под новым руководством. Хотя подтверждений этому нет — TikTok не комментирует слухи о цензуре.