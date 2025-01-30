Процессоры Apple оказались уязвимы ко взлому с последующей кражей ваших данных

Уязвимости связаны с функцией в чипах Apple, которая ускоряет производительность за счет предсказания следующих шагов в обработке данных.

Первая уязвимость, получившая название FLOP, позволяет злоумышленникам манипулировать системой предсказаний чипа для кражи информации, заставляя систему делать неверные прогнозы для памяти. Это может привести к раскрытию персональных данных в браузерах Safari и Chrome. Устройства, затронутые проблемой, включают компьютеры Mac, начиная с 2022 года, а также iPhone и iPad, начиная с сентября 2021 года.

Второй дефект, SLAP, нацелен на аналогичную систему в чипах Apple, но ограничивается Safari и может получить доступ к данным только из соседних вкладок браузера. Хотя она менее серьезная, чем FLOP, она все равно вызывает опасения по поводу безопасности браузера.

Apple подтвердила, что знает об этой проблеме и планирует выпустить исправления, но не считает, что эта проблема представляет «непосредственную опасность для пользователей».