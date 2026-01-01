Продавцы потребовали запретить Ozon принимать возвраты товаров без их согласия

Продавцы направили обращения в Министерство промышленности и торговли, Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру. Их главная претензия — в том, что Ozon может одобрить возврат товара покупателю, даже если сам продавец с этим не согласен. По их мнению, такие решения должны приниматься «только после одобрения продавца».

Предприниматели объясняют, что необоснованные возвраты «наносят им убытки». Им приходится оплачивать доставку туда и обратно. Кроме того, есть риск, что товар вернется поврежденным или его могут подменить. Они просят власти провести проверку и изменить оферту Ozon, убрав пункты о самостоятельном одобрении возвратов.

В ФАС и Минпромторге подтвердили, что обращения получили, и напомнили, что государство работает над правилами для рынка электронной торговли.

Представитель Ozon в ответ заявил, что большинство решений по возвратам продавцы все же принимают сами.