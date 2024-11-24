Продвинутый ИИ покончит с коррупцией в мире

Войченко представляет себе будущее, в котором так называемый AGI соединит экономический рост и сохранение окружающей среды. Опираясь на книгу Макса Тегмарка «Жизнь 3.0», он объясняет, как AGI может использовать огромные массивы данных для сбалансированного распределения ресурсов и повышения благосостояния общества. AGI также может преодолеть человеческую предвзятость при принятии решений, обеспечивая прозрачность и справедливость управления.

В эссе подчеркивается необходимость согласования экономических целей с экологической устойчивостью. Интегрируя их, AGI может создать технократическую модель управления, в которой приоритетом будет общественное благо и здоровье планеты.