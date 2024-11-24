Продвинутый ИИ покончит с коррупцией в мире

Опубликовано 24 ноября 2024, 10:301 мин.
Продвинутый ИИ покончит с коррупцией в миреМожет ли AGI покончить с коррупцией и способствовать устойчивому развитию
Антон Войченко, представитель области ИИ, в своей недавней статье для HackerNoon утверждает, что искусственный интеллект (ИИ) может произвести революцию в управлении, устранив коррупцию и способствуя устойчивому развитию. В своем эссе, Войченко критикует идею «управляемой коррупции», когда власти терпят или контролируют коррупцию ради стабильности, называя ее этически порочной и экономически неэффективной.
Войченко представляет себе будущее, в котором так называемый AGI соединит экономический рост и сохранение окружающей среды. Опираясь на книгу Макса Тегмарка «Жизнь 3.0», он объясняет, как AGI может использовать огромные массивы данных для сбалансированного распределения ресурсов и повышения благосостояния общества. AGI также может преодолеть человеческую предвзятость при принятии решений, обеспечивая прозрачность и справедливость управления.
В эссе подчеркивается необходимость согласования экономических целей с экологической устойчивостью. Интегрируя их, AGI может создать технократическую модель управления, в которой приоритетом будет общественное благо и здоровье планеты.