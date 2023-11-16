Проект Adobe Sound Lift: инструмент, который расслоит для вас любой звук

Инструмент, продемонстрированный в предварительной версии, присланной в редакцию The Verge, позволяет импортировать аудиофайл и выбрать конкретные звуки для фильтрации, такие как аплодисменты, смех, сигналы тревоги, речь, толпа, движение транспорта и др. Затем Project Sound Lift автоматически обнаруживает и разделяет каждый звук, создавая отдельные файлы для фонового шума и приоритетной дорожки, например, голоса или инструмента. Пользователи могут редактировать каждую дорожку отдельно в Adobe Premiere Pro, регулируя громкость фонового шума и повышая четкость основной дорожки.

Несмотря на существование других инструментов с аналогичными возможностями, Project Sound Lift от Adobe выделяется своей способностью точнее определять конкретные звуки.