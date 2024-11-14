Проект DeFlock составил карту камер наблюдения за автомобилями по всему миру

Опубликовано 14 ноября 2024, 12:001 мин.
Проект DeFlock составил карту камер наблюдения за автомобилями по всему мируС открытым исходным кодом
Проект DeFlock, инициированный жителем Алабамы Уиллом Фрименом, становится популярным в стране (и уже не только) инструментом для картографирования систем автоматического распознавания номеров (ALPR), используемых такими компаниями, как Flock — одним из крупнейших поставщиков ALPR в США.
© DeFlock
Эти системы уже установлены в тысячах кварталов по всей стране и интегрируются с другими системами наблюдения, что позволяет отслеживать автомобили по всей территории страны. Запущенный через Open Street Map, DeFlock уже картографировал более 1700 камер в США и более 5600 по всему миру.
Участники проекта могут подавать информацию о местоположении ALPR, их ориентации и стратегиях развертывания, что предоставляет ценную информацию о том, как организуется наблюдение в городах. Например, камеры в центре Хантсвилла ориентированы на автомобили, въезжающие в центр, а не на местный трафик. Фримен также начал скрапинг сайта Flock, чтобы собрать дополнительные данные и повысить осведомленность о росте числа камер наблюдения.