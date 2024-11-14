Проект DeFlock составил карту камер наблюдения за автомобилями по всему миру

Эти системы уже установлены в тысячах кварталов по всей стране и интегрируются с другими системами наблюдения, что позволяет отслеживать автомобили по всей территории страны. Запущенный через Open Street Map, DeFlock уже картографировал более 1700 камер в США и более 5600 по всему миру.

Участники проекта могут подавать информацию о местоположении ALPR, их ориентации и стратегиях развертывания, что предоставляет ценную информацию о том, как организуется наблюдение в городах. Например, камеры в центре Хантсвилла ориентированы на автомобили, въезжающие в центр, а не на местный трафик. Фримен также начал скрапинг сайта Flock, чтобы собрать дополнительные данные и повысить осведомленность о росте числа камер наблюдения.