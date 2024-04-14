Проект разработчиков Linux обвинили в краже кода

HashiCorp перевела Terraform с MPL на BSL в прошлом году, ограничив возможности коммерческого использования кода. Они утверждают, что OpenTofu использовала код BSL не по назначению и даже перемаркировала его под другой лицензией. OpenTofu утверждает, что это недоразумение, и приводит подробный анализ происхождения кода, доказывающий его MPL-корни.

Адвокат OpenTofu раскритиковал агрессивный подход HashiCorp, предложив использовать более открытый канал связи для решения будущих проблем.

Эта ситуация только разгорелась, поэтому стоит ждать подробностей в ближайшее время.