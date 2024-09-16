Проект сетевого протокола Samba получил 688 800 евро от властей Германии

Опубликовано 16 сентября 2024, 15:001 мин.
Проект сетевого протокола Samba получил 688 800 евро от властей ГерманииБольшое финансирование от Немецкого суверенного технологического фонда
Проект Samba получил значительный грант в размере 688 800 евро от Немецкого суверенного технологического фонда. Финансирование, на которое подал заявку поставщик услуг информационной безопасности SerNet, поддержит 17 ключевых подпроектов разработки в течение следующих 18 месяцев, направленных на «повышение безопасности, масштабируемости и функциональности» Samba.
Samba, свободная программная реализация сетевого протокола SMB, имеет решающее значение для обеспечения совместимости между Unix-подобными системами и сетями Windows. Грант будет направлен на развитие нескольких областей, включая SMB3 Transparent Failover, SMB3 UNIX extensions, SMB-Direct и повышение производительности. Кроме того, будет проведена работа по интеграции современных протоколов безопасности, таких как SMB over QUIC.
Работы по проекту планируется завершить к февралю 2026 года.