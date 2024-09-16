Проект сетевого протокола Samba получил 688 800 евро от властей Германии

Samba, свободная программная реализация сетевого протокола SMB, имеет решающее значение для обеспечения совместимости между Unix-подобными системами и сетями Windows. Грант будет направлен на развитие нескольких областей, включая SMB3 Transparent Failover, SMB3 UNIX extensions, SMB-Direct и повышение производительности. Кроме того, будет проведена работа по интеграции современных протоколов безопасности, таких как SMB over QUIC.

Работы по проекту планируется завершить к февралю 2026 года.