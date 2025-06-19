Профессор Гарварда рассказал, как соцсети «промывают мозги» пользователям

Лемов называет это «гипер-убеждением» — когда сочетаются давление и эмоциональное воздействие. Такие методы создают ощущение растерянности, контролируют информационную среду и подталкивают к нужным реакциям. Особенно это заметно в соцсетях, где алгоритмы «бомбардируют» пользователя контентом, от которого трудно оторваться.

Исторически «промывание мозгов» обсуждали после Корейской войны, когда американские военнопленные неожиданно признавались в преступлениях и даже отказывались возвращаться в США. Позже, в 1970-х, дело Патти Херст вновь привлекло внимание к этой теме: после похищения она вступила в ряды радикальной группы, что многие объясняли именно психологическим воздействием.

Лемов подчеркивает, что даже умные и образованные люди могут быть уязвимы, потому что такие методы действуют не на разум, а на эмоции и прошлые травмы. Так, «осознанность и внимание к своим чувствам» — лучший способ защититься.