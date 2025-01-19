Глава Instagram Адам Моссери объяснил этот шаг в сторисInstagram, сказав, что большинство контента на платформе сегодня имеет вертикальную форму, поэтому имеет смысл показывать его в естественном виде, а не обрезать на квадраты. Хотя Моссери признал, что поначалу это изменение может показаться неудобным, он считает, что в конечном итоге это будет лучше для пользователей, так как больше их контента будет видно так, как задумано.

В дополнение к этому обновлению *Instagram добавляет новую функцию в ленту рилсов, которая позволяет пользователям видеть видео, понравившиеся их друзьям.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена