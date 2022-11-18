Прогнулся? Маск смягчил условия работы в Twitter

"Что касается удаленной работы, все, что требуется для одобрения, - это чтобы ваш руководитель взял на себя ответственность", - написал Маск в новой памятке для сотрудников Twitter. Он добавил, что команды должны встречаться лично не реже одного раза в месяц, хотя еженедельные встречи - "идеальный вариант".

Последние комментарии Маска об удаленной работе появились через день после того, как сотрудникам Twitter сообщили, что они должны согласиться с тем, что "хотят стать частью нового Twitter", где ожидаются "долгие часы работы с высокой интенсивностью". Работникам, которые не поставят отметку "да" в сопроводительной форме Google, будет выплачено выходное пособие и гарантирован уход из компании.

Теперь, похоже, Маск обеспокоен тем, что недостаточно сотрудников разделяют его видение "чрезвычайно хардкорного" Twitter. Bloomberg сообщает, что Маск рассказал о своих планах "ключевым сотрудникам" и что он обратился к другим руководителям, "чтобы убедить сотрудников остаться" в компании.