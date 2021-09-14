Программа научилась определять наркоторговцев в Instagram с точностью до 95%

Система использует алгоритмы машинного обучения. Сначала специалисты создали базу данных под названием «Выявление наркоторговцев в Instagram» (Identifying Drug Dealers on Instagram, IDDIG). В неё занесли четыре тысячи страниц пользователей Instagram. Из 1,4 тысячи принадлежали наркоторговцам.

Испытания системы показали, что она может выявлять преступников в соцсети с точностью до 95%. Отмечается, что наркоторговцы в Instagram стараются действовать не очень заметно. Чаще всего они рекламируют свои услуги в комментариях и с помощью хэштегов. Поэтому система анализирует и хэштеги, и комментарии.

Сначала программа отслеживает публикации с одним или несколькими хэштегами, относящимися к наркотикам. Затем фотографии в этих публикациях классифицируются. А потом система изучает комментарии и тексты.