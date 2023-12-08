Программирование прежним не будет, или почему стоит развивать ИИ-помощников

Copilot, работающий на основе языковых моделей OpenAI, не просто автозаполняет код, он предсказывает его на лету, революционизируя методы работы разработчиков ПО. Одним нажатием клавиши он предлагает бесконечный поток фрагментов кода, делая кодирование более быстрым и эффективным.

Ной Гифт, опытный разработчик, клянется в мастерстве Copilot и даже изменил материалы своего курса, чтобы познакомить студентов с возможностями программирования, управляемого искусственным интеллектом. Влияние этого инструмента ощущается и за пределами академических кругов: программисты по всему миру принимают его, хотя и не без споров.

Хотя критики высказывают опасения по поводу возможных судебных споров о праве собственности на код и вопросах качества, сторонники считают, что влияние Copilot на мировую экономику может быть ошеломляющим: к 2030 году потенциальный объем продаж может составить 1,5 триллиона долларов.