Программисты объяснили, почему Telegram — лучший мессенджер

Авторы проекта создали огромную таблицу, в которой собраны все аспекты мессенджеров, начиная от бизнес-модели и возможностей, и заканчивая настройками приватности и интерфейсом. В целом, программисты собрали более 400 параметров для сравнения.

Красным в таблице обозначены те значения параметров, которые авторы сочли проблемными, негативно влияющими на пользовательский опыт. Жёлтым отмечены нейтральные опции, а зелёным — положительные.

Даже если не рассматривать подробно таблицу, а просто пробежать её глазами, становится понятно, что зелёных ячеек больше всего собрал Telegram. Из минусов в нём нашли только невозможность управления медиа статусом, некоторые технические аспекты, касающиеся голосовых звонков, отсутствие видеозвонков, отсутствие поддержки QR-кодов, тот факт, что сервис поддерживают только добровольцы и другие мелкие детали.

Хуже всех выглядит WhatsApp. Его программисты обвиняют в несоответствии собственной концепции «Конфиденциальность и безопасность – часть нашей ДНК». При этом резервные копии в мессенджере не зашифрованы, а уязвимости присутствуют. Обязательно посмотрите саму таблицу, чтобы оценить всё детально.