Программисты всё чаще используют ИИ, но доверяют ему всё меньше

Главная жалоба — ИИ часто предлагает «почти правильные» решения, которые сложно заметить как ошибочные, особенно начинающим программистам. Такие недочёты могут привести к багам, которые трудно исправить. 45% участников назвали это своей главной проблемой.

Из-за этого треть разработчиков вновь обращаются к StackOverflow именно для решения ошибок, вызванных советами ИИ.

72% опрошенных отметили, что «работа на вайбе с ИИ» не подходит для серьёзной разработки — слишком высок риск ошибок.

Несмотря на проблемы, разработчики продолжают использовать ИИ, потому что он экономит время и помогает быстрее осваивать новые технологии.

Главное — уметь правильно применять его, а не слепо доверять.