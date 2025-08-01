Программисты всё чаще используют ИИ, но доверяют ему всё меньше

Опубликовано 01 августа 2025, 17:451 мин.
Программисты всё чаще используют ИИ, но доверяют ему всё меньшеРазочарований больше
По данным нового опроса StackOverflow, в 2025 году 80% разработчиков используют ИИ-инструменты в своей работе, но при этом доверие к таким решениям упало до 29% (с 40% в предыдущие годы).
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Главная жалоба — ИИ часто предлагает «почти правильные» решения, которые сложно заметить как ошибочные, особенно начинающим программистам. Такие недочёты могут привести к багам, которые трудно исправить. 45% участников назвали это своей главной проблемой.
Из-за этого треть разработчиков вновь обращаются к StackOverflow именно для решения ошибок, вызванных советами ИИ.
72% опрошенных отметили, что «работа на вайбе с ИИ» не подходит для серьёзной разработки — слишком высок риск ошибок.
Несмотря на проблемы, разработчики продолжают использовать ИИ, потому что он экономит время и помогает быстрее осваивать новые технологии.
Главное — уметь правильно применять его, а не слепо доверять.
Источник:stackoverflow
Автор:Максим Многословный