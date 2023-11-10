Прокрастинатор выпустит помогающее другим «бездельникам» приложение

Расширение Pomodollar - детище самопровозглашенного «эксперта по борьбе с прокрастинацией» - сочетает в себе возможности метода Pomodoro, блокировки сайтов и подхода к предотвращению денежных потерь. Во время работы Pomodollar блокирует заманчивые сайты, заставляя вас выбирать между продуктивностью и штрафом в 1 доллар. Да, за посещение запрещенного сайта, либо добавление его в «белый список», будет взыматься плата.

Создатель, который признается, что в прошлом сам боролся с проблемами продуктивности, утверждает, что ему удалось разгадать эту тактику. Но вопрос остается открытым: Запустится ли Pomodollar вовремя, или это очередной амбициозный проект, которому суждено пополнить ряды забытых хаков для повышения продуктивности – покажет время.