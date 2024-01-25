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Приложения
Опубликовано 25 января 2024, 18:57
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Прокурор: в приложениях для работы с деньгами нет серьезных мер безопасности

Причем в наиболее популярных
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг призвал популярные денежные приложения, такие как Venmo, Zelle и Cash App, принять дополнительные меры безопасности, чтобы защитить пользователей от мошенничества, особенно при получении несанкционированного доступа к разблокированным устройствам.

Брэгг отметил, что эти приложения становятся все более популярными, что приводит к всплеску заявлений о мошенничестве, особенно в случаях, когда телефоны жертв оказываются в руках преступников. Он рассказал о случаях, когда мошенники обманом заставляли жертв отдать им свое устройство или даже нападали на них, чтобы получить доступ к их счетам.

В качестве примера эффективных мер безопасности, которые могли бы перенять кассовые приложения, окружной прокурор привел недавно представленную Apple функцию защиты украденного устройства. Эта функция требует биометрической аутентификации вместо пароля, когда устройство находится вдали от привычных мест, что затрудняет ворам удаленный доступ к счетам.

Брэгг также предложил приложениям для работы с наличными внедрить многофакторную аутентификацию, ограничить ежедневные суммы переводов и предусмотреть возможность отмены транзакций после их начала.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#деньги
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#приложение
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#критика