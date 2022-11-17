Промокоды на покупки за пару минут вашего времени: СберМаркет запустил новый интерактив

Сообщается, что каждый четверг на карте открываются новые игры. Расписание их выхода можно посмотреть, наведя курсор на любой “закрытый” магазин, отмеченный черно-белым на игровой карте.

Тот, кто пройдет все задания и сделает заказ у каждого из 8 магазинов, сможет выиграть гарантированные призы от партнеров и поучаствовать в розыгрыше продуктовой корзины от СберМаркета на месяц.