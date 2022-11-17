Промокоды на покупки за пару минут вашего времени: СберМаркет запустил новый интерактив

Промокоды на покупки за пару минут вашего времени: СберМаркет запустил новый интерактивИ это только начало
СберМаркет разработал серию простых мини-игр, посвященных будням торговых сетей и их покупателей. За их прохождение вы получите приятный бонус: промокоды на покупки, а самые упорные получат намного больше. Игры можно найти на сайте СберМаркет Сити.
Вообще, СберМаркет Сити представляет собой небольшой городок с магазинами. Тут вам и “Магнит” с “Пятерочкой”, METRO с АШАНом, “Лента Онлайн” с “Самокатом” и даже Fix Price с “Четыре лапы”. Когда вы зайдете “внутрь” магазина, вас встретит одно из трех (пока что) заданий:
Переполох в магазине — внимательно осмотритесь и найдите спрятанные на полках продукты.
Крейзи курьер — помогите доставить заказ вовремя и без происшествий.
Гляделки с кассиром — успейте добраться до кассы за 25 секунд, пока кассир вас не видит.
СберМаркет Сити
Сообщается, что каждый четверг на карте открываются новые игры. Расписание их выхода можно посмотреть, наведя курсор на любой “закрытый” магазин, отмеченный черно-белым на игровой карте.
Тот, кто пройдет все задания и сделает заказ у каждого из 8 магазинов, сможет выиграть гарантированные призы от партнеров и поучаствовать в розыгрыше продуктовой корзины от СберМаркета на месяц.