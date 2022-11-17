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09:31, 17 ноября 2022
1 мин.

Промокоды на покупки за пару минут вашего времени: СберМаркет запустил новый интерактив

И это только начало

СберМаркет разработал серию простых мини-игр, посвященных будням торговых сетей и их покупателей. За их прохождение вы получите приятный бонус: промокоды на покупки, а самые упорные получат намного больше. Игры можно найти на сайте СберМаркет Сити.

Промокоды на покупки за пару минут вашего времени: СберМаркет запустил новый интерактив

Вообще, СберМаркет Сити представляет собой небольшой городок с магазинами. Тут вам и “Магнит” с “Пятерочкой”, METRO с АШАНом, “Лента Онлайн” с “Самокатом” и даже Fix Price с “Четыре лапы”. Когда вы зайдете “внутрь” магазина, вас встретит одно из трех (пока что) заданий:

  • Переполох в магазине — внимательно осмотритесь и найдите спрятанные на полках продукты.

  • Крейзи курьер — помогите доставить заказ вовремя и без происшествий.

  • Гляделки с кассиром — успейте добраться до кассы за 25 секунд, пока кассир вас не видит.

Промокоды на покупки за пару минут вашего времени: СберМаркет запустил новый интерактив

СберМаркет Сити

Сообщается, что каждый четверг на карте открываются новые игры. Расписание их выхода можно посмотреть, наведя курсор на любой “закрытый” магазин, отмеченный черно-белым на игровой карте.

Тот, кто пройдет все задания и сделает заказ у каждого из 8 магазинов, сможет выиграть гарантированные призы от партнеров и поучаствовать в розыгрыше продуктовой корзины от СберМаркета на месяц.

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