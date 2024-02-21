Прощаемся с физическими носителями: Disney Movie Club закрывается

Для многих поклонников Disney Movie Club был пристанищем для коллекционирования и наслаждения фильмами в их физической форме. Благодаря доступу к редким и старым фильмам, часто отсутствующим на потоковых сервисах, клуб предлагал уникальный способ создания личной библиотеки Disney. Закрытие клуба знаменует собой значительные изменения для любителей физических носителей, которые теперь могут столкнуться с ограниченными возможностями приобретения фильмов Disney на дисках.

Это решение отражает меняющийся ландшафт потребления развлечений. Потоковые сервисы, такие как Netflix, произвели «революцию» в доступе к фильмам и сериалам, предлагая удобство и обширные библиотеки под рукой.

Этот сдвиг привел к снижению продаж физических носителей: в 2023 году совокупный объем продаж и проката DVD, Blu-rays и 4K Ultra HD в одних лишь США снизится на 25,3%.

В то время как Disney Movie Club закрывается, остается проблеск надежды. В рамках новой сделки Sony Pictures Home Entertainment возьмет на себя производство физических носителей Disney. Будет ли это прямым продолжением предложений Disney Movie Club или новым форматом, пока неизвестно.