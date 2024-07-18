Прощальный подарок: «Касперский» продлил подписку клиентам из США на полгода

В прощальной записке «Касперский» поблагодарил своих американских клиентов за доверие и преданность на протяжении многих лет. В записке выражается сожаление по поводу сложившихся обстоятельств и говорится, что у пользователей теперь «на один выбор меньше» в области кибербезопасности.

Касперский также дал советы по безопасности своим уходящим клиентам: регулярно создавайте резервные копии данных, проверяйте ссылки перед переходом по ним и используйте сложные пароли.