Прощальный подарок: «Касперский» продлил подписку клиентам из США на полгода

Опубликовано 18 июля 2024, 20:29
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Прощальный подарок: «Касперский» продлил подписку клиентам из США на полгодаВ связи со сворачиванием деятельности
В связи с уходом компании с американского рынка «Касперский» дарит своим клиентам из США шесть месяцев бесплатных обновлений систем безопасности. Что произошло в ответ на вступающее в силу 20 июля постановление Министерства торговли США, запрещающее «Касперскому» продавать свое ПО в стране и ограничивающее ПО для существующих пользователей после 29 сентября.
В прощальной записке «Касперский» поблагодарил своих американских клиентов за доверие и преданность на протяжении многих лет. В записке выражается сожаление по поводу сложившихся обстоятельств и говорится, что у пользователей теперь «на один выбор меньше» в области кибербезопасности.
Касперский также дал советы по безопасности своим уходящим клиентам: регулярно создавайте резервные копии данных, проверяйте ссылки перед переходом по ним и используйте сложные пароли.