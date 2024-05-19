Прошедшую конференция Google назвали «скучнейшей» из всех

Главным событием мероприятия стал Gemini — искусственный интеллект, предназначенный для интеграции во все продукты Google, от Android до веб-приложений. Однако конференция не дала практически никаких сведений об Android 15 и ее новых функциях, а презентация второй бета-версии была отложена на второй день — в отличие от предыдущих лет, когда ключевые доклады проводились в первый день, сообщает издание.

Ключевой доклад и демонстрации в значительной степени раскрывали потенциал Gemini, демонстрируя такие возможности, как резюмирование заметок и контекстные ответы. Однако конкретные примеры использования и сроки, когда пользователи могут ожидать появления этих функций, отсутствовали. Такие демонстрации, как Project Astra, которая может анализировать код и запоминать расположение объектов, не нашли отклика у слушателей, не являющихся разработчиками, отмечает критик.